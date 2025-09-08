Надзор требует, чтобы активы Станислава Светлицкого и Михаила Чернышева аретсовали, а акции "Ростовводоканала" вернули государству

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура России подала иск к бывшему замминистра энергетики, главе АО "Евразийский" Станиславу Светлицкому, обвинив его в распоряжении имуществом муниципального унитарного предприятия (МУП) "Водоканал". Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Занимая высокопоставленные должности в Ростехнадзоре, Светлицкий имел доступ к информации о водогенерирующих компаниях по всей стране и их доходах. Благодаря этому он мог выбирать интересующее имущество для последующего обращения в собственность. Так, с октября 2006 года контроль над МУП "Водоканал" установил холдинг "Евразийский", конечным бенефициаром которого через иностранные компании был Светлицкий. Рыночная стоимость активов муниципального унитарного предприятия превышала 4,6 млрд руб. Отмечается, что он также с помощью экс-мэра Ростова-на-Дону Михаила Чернышева в период с 2004 по 2006 год получил данные о крупнейшем в Южном федеральном округе водообеспечивающем предприятии и решил им завладеть.

Согласно данным газеты, в ГП РФ также считают, что Чернышев злоупотребил своим должностным положением, оказав содействие коммерческой структуре Светлицкого в установлении контроля над имущественным комплексом ОАО "Водоканал". Кроме того, контрольный пакет акций общества дал возможность Светлицкому управлять ОАО "Водоканал", назначать и увольнять руководителей общества, определять стратегию его развития и прочее.

Иск инициирован генпрокурором Игорем Красновым, дело рассмотрит Тверской райсуд Москвы. Надзор требует, чтобы суд арестовал активы Станислава Светлицкого (в том числе АО "Евразийский") и Михаила Чернышева, а акции "Ростовводоканала" вернул государству.