Число погибших при стрельбе в Иерусалиме возросло до пяти

В происшествии пострадали в общей сложности 12 человек, которых госпитализировали

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате инцидента со стрельбой на севере Иерусалима возросло до пяти. Об этом сообщила израильская национальная служба скорой помощи.

Ранее медики сообщали о четырех погибших - это мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, чья смерть была констатирована на месте происшествия. Еще одна женщина позже умерла в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии.

Кроме того, согласно уточненным данным службы скорой помощи, в общей сложности 12 человек пострадали и были госпитализированы. Среди них семеро получили тяжелые огнестрельные ранения, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, еще у троих легкие травмы от осколков стекла.

Стрельба произошла на шоссейной развязке на северной окраине Иерусалима. Огонь велся по пассажирскому автобусу. Стрелявших было двое, оба они нейтрализованы, сообщал портал Ynet.