Раифа Абдрахимова обвиняют в превышении должностных полномочий

УФА, 8 сентября. /ТАСС/. Защита генерального директора АО "Башспирт" Раифа Абдрахимова не смогла обжаловать его арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

"Верховный суд Республики Башкортостан рассмотрел апелляционную жалобу защитника генерального директора АО "Башспирт" на постановление Советского районного суда г. Уфы от 29 августа 2025 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. <...> Постановление первой инстанции оставлено без изменения", - говорится в сообщении.

В конце августа Советский районный суд Уфы избрал Абдрахимову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий, п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Следствие установило, что обвиняемый продолжил невыгодные для АО "Башспирт" договоры аренды нежилых зданий, заключенные прежним руководством компании. В результате с августа 2022-го по декабрь 2024 года арендодателям было перечислено более 76 млн рублей.

Ранее о намерении ходатайствовать об освобождении Абдрахимова также заявил глава Башкирии Радий Хабиров.