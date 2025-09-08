Обвиняемые частично признали вину

САМАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Гособвинение в ходе прений в суде Красноглинского района Самары запросило по девять лет девять месяцев колонии общего режима двум фигурантам, обвиняемым по уголовному делу о производстве напитка "Мистер сидр", от отравления которым умерли 50 человек, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Подсудимым следует назначить наказание в размере, близком к максимальному. Прошу суд признать Гусейнова и Айрапетяна виновными и назначить наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал прокурор.

Представитель гособвинения сообщил, что действия подсудимых в полной мере нашли подтверждение в ходе предварительного и судебного следствия. "Вина Гусейнова и Айрапетяна подтверждается совокупностью всех собранных и исследованных доказательств, показаниями потерпевших", - сообщил прокурор в прениях. Он подчеркнул, что факт приобретения несертифицированного спирта для производства напитка говорит о наличии у фигурантов преступного умысла.

Обвиняемыми по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей), проходят Анар Гусейнов и Артем Айрапетян. По версии следствия, в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО "Анди" Гусейнов совместно с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для его продажи. Ради сокращения технических расходов и затрат соучастники отказались от соблюдения естественной технологии создания напитка, заменив ее на процедуру добавления в растворимый сок этилового спирта. Для этого Айрапетян приобрел у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тыс. литров спирта, похищенного ими со склада ГУ МВД России по Самарской области. Приобретенный спирт, не имеющий документов и не проверенный соучастниками на качество и безопасность, в действительности являющийся метиловым, использовался в приготовлении порядка 48 тыс. литров сидра под торговыми наименованиями "Мистер сидр" и "Лето сидр". Обвиняемым удалось реализовать свыше 30 тыс. литров поддельной продукции, от отравления которой умерли 50 человек и еще 66 получили отравления разной степени тяжести в нескольких регионах.

Суд Красноглинского района Самары начал рассматривать дело в феврале 2025 года. Обвиняемые признали вину частично, не согласившись с тем, что действовали группой лиц по предварительному сговору. В ходе судебного следствия они пояснили, что Айрапетян продал Гусейнову четыре тонны спирта за 400 тыс. рублей, заработав на этом 20 тыс. рублей. При этом фигуранты якобы не знали о том, что спирт является метиловым, соответствующую экспертизу не проводили. Гусейнов сообщил, что "проверял спирт народными способами" - поджигал жидкость и по цвету пламени оценивал ее качество.

Ранее суд вынес приговор по делу о хищении спирта. Гребенкин приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Егоровы получили три года три месяца и три года шесть месяцев в исправительных колониях общего и строгого режимов.