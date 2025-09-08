В Брюсселе ввели военное патрулирование в связи с участившимися перестрелками

МВД Бельгии пообещало выделить €20 млн на установку новых видеокамер в проблемных кварталах города

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Военные начинают патрулирование улиц в Брюсселе в связи с участившимися в столице перестрелками, связанными с войнами банд наркоторговцев. Об этом заявил министр безопасности и внутренних дел страны Бернар Квентин.

"Совместные патрули военных и полиции будут в первую очередь развернуты в центре Брюсселя, который наиболее затронут трафиком наркотиков", - говорится в заявлении министра.

Его полностью поддержал министр обороны Тео Франкен. "Наша столица Брюссель - это катастрофа с точки зрения безопасности. Мы должны вернуть себе контроль над городом", - написал он в X.

МВД также пообещало выделить €20 млн на установку новых видеокамер в самых проблемных кварталах города, где процветает торговля наркотиками и оружием.

Франкоязычные социалисты, которые являются политическими оппонентами и франкоязычного либерала Квентина, и фламандского националиста Франкена высказали мнение, что вывод армии на улицы столицы не даст результата, и обвинили министров в "попытках подражать" президенту США Дональду Трампу.

В последние два года криминальная ситуация в Брюсселе резко ухудшилась, перестрелки в городе происходят до нескольких раз в неделю, на улицах столицы фиксируется резкое увеличение числа случаев воровства и насилия. В то же время, ситуация очень сильно отличается в богатых и бедных районах города. Наиболее опасными в Брюсселе считаются центр (за исключением нескольких главных туристических улиц), коммуны Моленбек (северо-запад), Андерлехт (запад), торговые улочки у брюссельского канала и зоны вокруг Северного и Южного вокзалов столицы.

Впервые военные патрули на улицах Брюсселя появились после терактов в аэропорту и метро Брюсселя в 2016 году, которые устроила та же аффилированная с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) группа боевиков, которая осенью 2015 года организовала теракты в Париже. Она базировалась в Моленбеке. Военное патрулирование сохранялось больше года.