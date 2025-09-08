Право собственности ответчика на спорное имущество было прекращено и признано за народной артисткой

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение Хамовнического суда Москвы о возвращении народной артистке РФ Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решение первой инстанции по иску Долиной к Лурье оставлено без изменения ", - сообщили в суде.

Хамовнический районный суд 28 марта удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика на спорное имущество было прекращено и признано за Долиной. Вместе с тем в удовлетворении встречных требований Лурье Хамовнический суд отказал.

По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, 34-летняя Полина Лурье - мать-одиночка, которая приобрела квартиру у Долиной, продавшей ее под влиянием телефонных мошенников. Стоимость квартиры составляет порядка 112 млн рублей. После возбуждения уголовного дела квартира была арестована.

13 августа прошлого года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

По данным МВД, сумма ущерба составила более 200 млн рублей. По версии следствия, часть денег Долина передавала мошенникам через курьера Анжелу Цырульникову, которую позже задержали правоохранители. Также были задержаны еще три фигуранта дела о мошенничестве, все они находятся в СИЗО. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу.