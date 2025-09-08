Гидеон Саар сообщил о "множестве пострадавших", в том числе беременная

БУДАПЕШТ, 8 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате стрельбы на севере Иерусалима выросло до шести человек. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"Этим утром был совершен ужасный теракт в Иерусалиме. <...> На данный момент погибли шесть израильтян, есть множество пострадавших, в том числе беременная женщина", - сказал Саар.

Он добавил, что, согласно предварительным данным правоохранителей, за атакой стоят два палестинца, которые открыли огонь по пассажирскому автобусу на северной окраине Иерусалима.

Ранее национальная служба скорой помощи Израиля сообщала о пяти погибших. Также отмечалось, что в общей сложности пострадали и были госпитализированы 12 человек. Среди них семеро получили тяжелые огнестрельные ранения, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, еще у троих легкие травмы от осколков стекла.