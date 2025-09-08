Это могло быть связано с уголовным делом о незаконном пересечении границы РФ, сообщили ТАСС в правоохранительных органах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск по уголовной статье литовского журналиста Элдорадаса Бутримаса (внесен в перечень террористов и экстремистов). Это следует из базы розыска МВД России.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не уточняется.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Бутримас может быть объявлен в розыск в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы РФ. По словам собеседника агентства, есть информация, что он проникал незаконно в Курскую область.