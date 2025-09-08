В подконтрольных Киеву районах ДНР повторно повреждено промышленное предприятие

В первый раз "ДТЭК" сообщал о серьезных повреждениях фабрики 27 августа

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Обогатительная фабрика энергохолдинга "ДТЭК" в подконтрольных Киеву районах ДНР получила повторные повреждения с конца августа, работа предприятия полностью парализована. Об этом сообщила пресс-служба энергохолдинга.

"Продолжается разрушение здания предприятия и повреждение технологического оборудования", - говорится в сообщении "ДТЭК" в Telegram-канале. Обогатительные мощности в настоящее время непригодны к работе, из-за чего функционирование фабрики полностью парализовано.

В энергохолдинге уточняют, что предприятие обеспечивает углем тепловую генерацию Украины. В свою очередь украинского издание "Страна" отметило, что речь может идти о предприятии "ДТЭК" под Добропольем, где находится одно из крупнейших угледобывающих предприятий страны.