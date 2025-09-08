Нанесенные пострадавшему травмы были расценены как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к шести годам шести месяцам колонии Важи Гамояна и Раджи Джавояна, виновных в причинении тяжкого вреда здоровью директору базы отдыха "Золотые пески" в Екатеринбурге. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В августе суд заключил под стражу экс-начальника отдела полиции за получение взятки в размере 100 тыс. рублей за непроведение проверки и непривлечение виновных к уголовной ответственности, а также за отказ в возбуждении уголовного дела после избиения директора базы отдыха.

"Суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Важи Гамояна и Раджи Джавояна. Они признаны виновными в совершении преступления по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, группой лиц, с применением предметов, используемых в качестве оружия). <…> Cуд назначил Важи Гамояну наказание в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Раджи Джавояну - в виде шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в декабре 2024 года мужчины поругались с директором базы отдыха, один из мужчин ударил его в грудь. Тогда потерпевший в целях самообороны сначала выстрелил в воздух из травматического пистолета, а затем и в Джавояна. Джавоян, в свою очередь, отобрал у директора пистолет и нанес рукоятью удар по голове, после этого злоумышленники продолжили его избивать. Отмечается, что потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, а также перелом костей свода и основания черепа, травмы были расценены как повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в следственном управлении СК по региону, злоумышленников задержали при участии бойцов Росгвардии, а расследование уголовного дела осуществлялось при оперативном сопровождении УФСБ России по региону. "Сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведены выемка, осмотры предметов (в том числе травматического пистолета и мобильных телефонов), допрошены более 20 свидетелей, осуществлено 5 очных ставок, назначены и проведены 3 судебно-медицинские экспертизы", - отметили в сообщении.