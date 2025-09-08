Ему также назначили штраф в размере 45 млн рублей

САМАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Суд в Самаре приговорил к девяти годам восьми месяцам колонии бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области, а также признал виновными нескольких должностных лиц по уголовному делу о мошенничестве при закупке медицинского оборудования и причинении ущерба бюджету на сумму более 9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

"Кировский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области, бывшего заместителя главного врача Самарской областной больницы имени В. Д. Середавина, а также двух лиц. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), а заместитель главного врача медицинского учреждения - по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Суд приговорил бывшего заместителя главы Минздрава к девяти годам восьми месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 45 млн рублей. При этом суд учел вынесенный ранее в отношении экс-чиновника приговор - в июле 2025 года он был осужден на девять лет шесть месяцев колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Речь идет о бывшем заместителе главы Минздрава Асланбеке Майрамукаеве.

Следствие и суд установили, что в 2021 году заместитель министра здравоохранения региона, бывший заместитель главного врача больницы имени Середавина и два фигуранта при проведении закупок медицинского оборудования создали условия, при которых к торгам допустили только две компании. В результате оборудование поступило по фиктивно завышенной стоимости на общую сумму более 17,1 млн рублей. Ущерб от действий фигурантов превысил 9 млн рублей, которые они распределили между собой.

Бывшему заместителю главного врача и двум предпринимателям суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от года года шести месяцев до года года восьми месяцев с отбыванием в колонии-поселении и колонии общего режима.