На Украине российского рэпера Мишу Маваши заочно приговорили к восьми годам

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Винницкий городской суд Украины заочно приговорил российского рэп-исполнителя Мишу Маваши (настоящее имя Михаил Ниц) к восьми годам тюрьмы и конфискации имущества.

По данным, опубликованным на сайте суда, исполнителя обвиняли в финансировании действий для изменения границ Украины и организации среди своей аудитории сбора средств для поддержки участников СВО.

В пресс-службе также пожаловались, что обвиняемый не явился на судебное заседание. Суд приговорил Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишил его права "занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления любых уровней Украины сроком на три года".

В сообщении суда не называется имя обвиняемого, однако, как уточнило агентство Укринформ, речь идет о Маваши.

На Украине регулярно заочно предъявляют обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой.