В Ярославле 22 сентября рассмотрят жалобу на приговор экс-депутату Соколову

Его ранее признали виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Апелляционная жалоба бывшего депутата муниципалитета (гордумы) Ярославля Дмитрия Соколова на приговор по делу о поджоге ресторана "Сквер" поступила в Ярославский областной суд, заседание состоится 22 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по апелляционным жалобам на приговор Дмитрию Соколову состоится 22 сентября", - сказала собеседница агентства.

Кировский районный суд Ярославля 10 июля признал Соколова виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и п. "б", "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд частично переквалифицировал действия Соколова, которого ранее гособвинение просило признать виновным в покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью. Прокурор просил суд назначить Соколову наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии обвинения, 30 октября 2023 года около 23:40 Соколов при помощи заранее подготовленных бутылок с зажигательной смесью поджег летнюю веранду ресторана "Сквер" у Волковского театра в центре Ярославля. Он знал, что внутри находятся посетители и работники кафе. Начался пожар, одна из посетительниц ресторана получила ожоги до 23% тела, ей причинен тяжкий вред здоровью. Летняя веранда полностью сгорела, владельцу ресторана причинен материальный ущерб в размере свыше 11 млн рублей.

В суде Соколов признал вину в поджоге веранды ресторана "Сквер", но не признал вину в покушении на убийство. Он достиг примирения с получившей ожоги потерпевшей. Ранее адвокат Соколова Александр Толянин сообщал ТАСС, что всего в деле шесть потерпевших, ожоги получила только Анна Диденко. Мотивом поджога стал конфликт семьи Соколова и руководства ресторана "Сквер", обвиняемый действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ноябре 2023 года Соколов направил пострадавшей в результате пожара 500 тыс. рублей в счет частичной компенсации морального вреда. Семья Соколова также оказывала помощь девушке во время лечения и реабилитации. Адвокат Диденко просил прекратить уголовное дело.