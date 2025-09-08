Обстоятельства происшествия устанавливаются

САМАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Водитель и пассажир "Газели" погибли в результате столкновения с большегрузом на федеральной трассе М-5 в Камышлинском районе Самарской области, сообщает региональное ГУ МВД.

Авария произошла в 13:40 (12:40 мск) на 1 175-м км автодороги М5 "Урал" в Камышлинском районе. Водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Sitrak.

"На месте ДТП погибли водитель и пассажир ГАЗ", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.