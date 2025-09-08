В Смоленске вынесли приговор организаторам фиктивных браков с мигрантами

Организатор приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, его сообщник - к трем годам двум месяцам

СМОЛЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Смоленский суд приговорил двух участников преступной группы, организовавшей незаконный канал миграции путем заключения фиктивных браков, к трем годам и трем годам двум месяцам лишения свободы соответственно. Об этом сообщает УФСБ по Смоленской области.

"По материалам УФСБ России по Смоленской области к уголовной ответственности привлечены участники преступной группы, причастные к организации незаконной миграции. 57-летний организатор незаконной миграции приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, его 23-летний сообщник - к 3 годам 2 месяцам", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, 57-летний мужчина за денежное вознаграждение содействовал выходцам из стран ближнего зарубежья в легализации их статуса на территории России путем заключения фиктивных браков с россиянами. К этой деятельности он привлек своего 23-летнего знакомого, который помогал искать потенциальных женихов и невест, проверял документы будущих супругов, давал инструкции о том, как вести себя в ЗАГСе при регистрации брака, а также органах миграционного учета. Фиктивные мужья и жены получали за это по 25 тыс. рублей.

Схема была раскрыта оперативниками регионального УФСБ. В отношении всех причастных возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Уголовные сроки от одного года шести месяцев до одного года восьми месяцев также получили лица, согласившиеся на фиктивные браки с иностранцами.