Правонарушитель, который бросил камень в священнослужителя, является несовершеннолетним

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четверых молодых людей, которые распивали алкогольные напитки и слушали громко музыку рядом с храмом в подмосковном Пушкине, один из задержанных - подросток - бросил камень в священнослужителя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудники полиции УМВД России "Пушкинское" в кратчайшие сроки установили и доставили в территориальный отдел четверых молодых людей, которые грубо нарушали общественный порядок рядом с храмом в г. Пушкине, один из которых, 2009 г. р., бросил камень в священнослужителя", - сказали в пресс-службе.

Днем ранее в дежурную часть УМВД России "Пушкинское" от мужчины поступило заявление о том, что ночью компания молодых людей нарушала общественный порядок, распивая спиртные напитки и выражаясь нецензурной бранью, а также включала громко музыку. Один из них бросил в заявителя камень. "В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в главке.