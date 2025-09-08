Издательству Ad Marginem грозит приостановка деятельности за пропаганду ЛГБТ

Дату заседания пока не назначили

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений составлен в отношении издательства Ad Marginem. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, в который поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

"В суд поступил протокол в отношении ООО "Ад Маргинем Пресс", составленный по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения)", - сказали в суде. Дата заседания пока не назначена.

Юридическим лицам по данной статье грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ad Marginem - российское книжное издательство, основанное в 1993 году Александром Ивановым. Специализируется на издании нон-фикшн литературы, трудов западных философов второй половины XX века, а также работ, посвященных современной культуре, искусству и кураторству. Название в переводе с латыни означает "по краям".

В 2025 году российские правоохранители провели обыск в петербургском магазин книг "Подписные издания". Он был оштрафован на 800 тыс. рублей из-за продажи книг с пропагандой ЛГБТ-тематики (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Эти книги были выпущены Ad Marginem: роман "Тело каждого" Оливии Лэнг и "О женщинах" и "Против интерпретации и другие эссе" Сьюзен Зонтаг.