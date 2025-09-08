Пилоты получили травмы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле в Московской области, предварительно, из-за отказа двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Днем 8 сентября легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино в Московской области. Предварительная причина - отказ двигателя. На борту самолета находились два пилота, никто не пострадал. Воздушное судно получило значительные повреждения", - говорится в сообщении.

В оперативных службах уточнили ТАСС, что возгорания судна после посадки не последовало. Пилоты получили травмы.

В ЗМСУТ СК добавили, что по данному факту организована доследственная проверка. Следователи проводят осмотр места авиапроисшествия, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.