НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал чудовищным убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина и пообещал во всем разобраться.

По информации телеканала CNN, 22 августа американец Декарлос Браун напал с ножом на украинку Ирину Заруцкую в скоростном трамвае. Девушка умерла на месте от полученных травм, обвиняемый скрылся. Спустя две недели обнародовали записи с камер видеонаблюдения.

"Чудовищно! <...> Я видел видео (с места происшествия - прим. ТАСС). Я узнаю обо всем к завтрашнему утру", - заявил американский лидер в эфире телеканала Fox News.

Сообщается, что Декарлос Браун привлекался к уголовной ответственности за вооруженное ограбление, кражу и проникновение со взломом.