Еще три пострадали

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с фурой и двумя легковыми автомобилями на трассе в Краснодарском крае, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили в ГУ МВД по региону.

"На федеральной автодороге Краснодар - Верхнебаканский 57-летний водитель автомобиля УАЗ Профи выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком "Ман", а после с автомобилями "БМВ Х6" и "Чанган", которые двигались во встречном направлении. В результате ДТП погиб 55-летний водитель "БМВ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиром той же иномарки - 55-летнему мужчине и 51-летней женщине - назначено амбулаторное лечение. Водитель УАЗ госпитализирован.

По данным Госавтоинспекции, столкновение произошло на повороте - водитель УАЗ выбрал неверную скорость движения.