В Дагестане арестовали наехавшего на полицейских мужчину

Житель Махачкалы оказал сопротивление при задержании

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Мужчина, совершивший наезд на полицейских в Махачкале 25 августа, оказал сопротивление при задержании. Он ударил локтем полицейского и выпрыгнул из служебной машины, суд заключил его под стражу, сообщили в СУ СК по Дагестану.

"С места происшествия подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск по возбужденному следователями следственного отдела по Советскому району городу Махачкалы уголовному делу по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). <…> В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

25 августа житель Махачкалы, пытаясь скрыться на автомобиле без регистрационного знака от преследовавших его сотрудников ДПС и ППС МВД по Дагестану, совершил на них наезд. 6 сентября полицейские установили местонахождение подозреваемого. При задержании он оказал сопротивление. Мужчина нанес удар локтем одному из полицейских при транспортировке в служебном автомобиле и выпрыгнул из машины на дорогу вместе с удерживавшим его сотрудником полиции.