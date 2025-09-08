Суд постановил рассмотрение иска провести в закрытом режиме

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы продлил арест до 14 декабря бывшему главе управления капитального строительства (УКС) Белгородской области Алексею Сошникову и его экс-подчиненным - руководителю управления планово-аналитической работы, сметного нормирования и ценообразования УКС Ларисе Стрелецкой и заместителю начальника по производству Андрею Решетько, обвиняемым в особо крупной растрате при организации строительства фортификационных сооружений в регионе на границе с Украиной, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении Сошникова А.Г., Стрелецкой Л.А. и Решетько А.В. продлить каждому до 14 декабря", - огласила решение судья.

По данному делу 21 июня был задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он арестован. По версии следствия, Зайнуллин в составе группы с использованием служебного положения похитил не менее 32 млн рублей, из которых до 4 млн рублей - лично. Денежные средства выделялись на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины.

Также в СИЗО находятся три коммерсанта - Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

Вместе с тем в производстве Останкинского суда Москвы находится гражданское дело по иску Генпрокуратуры РФ к Зайнуллину, Петрякову, Новикову, Боровкову, Зимину, Сошникову, компаниям "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв". Надзорное ведомство просит столичный суд взыскать с ответчиков солидарно 924 873 795,80 рублей, обратив их в доход Российской Федерации. В обосновании исковых требований указано, что Генеральной прокуратурой установлены факты коррупционного обогащения указанных лиц, занимающих публично значимые должности в Белгородской области при выполнении государственных контрактов на строительство фортификационных сооружений, обеспечивающих безопасность страны. В иске также говорится, что Зайнуллин и Сошников использовали служебное положение в личных целях и в интересах третьих лиц, в том числе для заключения фиктивных договоров на поставку стройматериалов и возведение блиндажей с фирмами-однодневками, а бизнесмен Петряков согласился перечислять откат в 7%, купив с многомиллионного аванса квартиру в Москве и автомобиль.

