ТАСС: минимум один человек погиб при ударе ВСУ по Макеевке

Известно также о двух прилетах по Донецку

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Минимум один человек погиб в Красногвардейском районе Макеевки ДНР при обстреле со стороны ВСУ. Такие предварительные данные сообщили ТАСС в оперативных службах.

"При обстреле Красногвардейского района Макеевки, предварительно, один погибший", - сказал собеседник агентства, уточнив, что еще как минимум двое получили ранения.

Он добавил, что известно также о двух прилетах по Донецку. "В Куйбышевском районе Донецка ранен минимум один человек", - сообщили в оперативных службах.