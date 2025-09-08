В региональном главке МЧС России сообщили, что площадь составила 50 га

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание сухой растительности на площади 50 га в Кировском районе Республики Крым, сообщили журналистам в региональном главке МЧС России.

"Кировский район, село Новопокровка, 19:30 мск - локализация, на площади 50 га", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что в труднодоступной местности около села Новопокровка загорелась сухая растительность на площади 50 га. К тушению были привлечены МЧС России, МЧС Крыма, техника администрации и волонтеры, а также аэромобильная группировка и беспилотные системы для мониторинга оперативной обстановки.