Собственниц гостиницы для собак в Чехове задержали

Подозреваемые вводили в заблуждение собственников животных, обещая за деньги внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество других животных и содержание в надлежащих условиях

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали собственниц пункта передержки собак в Чехове по подозрению в жестоком обращении с животными. Также возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"В ходе расследования уголовного дела о жестоком обращении с животными в городе Чехове (п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ) следователи территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области установили, что организаторы гостиницы для собак совершали мошеннические действия в отношении владельцев животных. Таким образом, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Собственницы пункта передержки животных задержаны", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемые вводили в заблуждение собственников собак, которых оставляли у них на передержке, обещая за деньги внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество других животных и содержание в надлежащих условиях. В действительности собаки жили в недопустимо маленьких клетках, одномоментно в помещении проживало около 30 собак в антисанитарных условиях, среди работников гостиницы не было кинологов. Кроме этого, от собственников питомцев скрывалось применение к животным электрошоковых ошейников.

При этом за свои услуги по передержке и воспитанию злоумышленницы брали оплату в среднем 5 тыс. рублей за сутки, животные находились у них по 2-3 месяца.

Как отметили в ГСУ СК, потерпевшими признаны 15 владельцев собак. Продолжается работа по установлению всех пострадавших, сбору и закреплению доказательств. 9 сентября следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде домашнего ареста.