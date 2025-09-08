Все экстренные службы были приведены в полную готовность

САРАТОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Режим угрозы БПЛА был введен в Саратовской области, службы приведены в готовность, написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал Бусаргин.

Позднее губернатор сообщил об отмене угрозы атаки БПЛА.

"Угроза атаки БПЛА снята", - написал Бусаргин.

В новость были внесены изменения (20:26 мск) - добавлена информация об отмене угрозы атаки БПЛА.