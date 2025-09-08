Еще одного пострадавшего госпитализировали

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Автомобиль сбил насмерть двух подростков на пешеходном переходе в городе Армавире Краснодарского края, еще один госпитализирован, сообщили в ГУ МВД по региону.

"Сегодня около 20:20 мск на улице Мира 25-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП на месте погибли двое 13-летних подростков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 15-летний пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Добавляется, что в настоящее время ведомством проводится проверка.