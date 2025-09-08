Пушилин: при обстрелах ДНР со стороны ВСУ повреждено 18 жилых домов

Глава ДНР также подтвердил гибель двух человек

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о повреждении 18 домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов региона. Он также подтвердил, что два человека погибли, 16 ранены.

"Двое погибли и 16 человек ранены сегодня из-за киевской агрессии. <...> Повреждено 18 жилых домостроений в поселке Доля, Буденновском, Киевском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки, также 14 объектов гражданской инфраструктуры (школы, детский сад, торговые объекты)", - написал он в своем Telegram-канале.

По его данным, ВСУ провели в ДНР комбинированную атаку при помощи ракет Storm Shadow и ударных БПЛА различных модификаций.