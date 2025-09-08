Трамп возложил на демократов ответственность за убийство украинки в США

По словам американского президента, в штате Северная Каролина активно не борются с преступностью

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 9 сентября заявил, что демократы несут ответственность за убийство украинской беженки в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина), поскольку активно не борются с преступностью.

Глава вашингтонской администрации в социальной сети Truth Social сообщил, что видел "ужасную видеозапись", на которой "молодая украинская беженка", ехавшая на общественном транспорте в Шарлотте, "подверглась жестокому нападению со стороны психически нездорового" мужчины. Как сообщали ранее СМИ, 22 августа американец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в трамвае. Девушка умерла на месте от полученных травм. Браун позднее был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве.

По словам Трампа, "преступник был известным рецидивистом", которого ранее 14 раз задерживали, но освобождали под залог без выплаты им денежных средств. "Такие преступники должны быть под замком", - подчеркнул американский лидер. По его мнению, теперь кровь украинской беженки "на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму". Трамп считает, что это относится и к бывшему губернатору Северной Каролины Рою Куперу. Этот политик-демократ претендует на пост сенатора от упомянутого штата.

"Северной Каролине и всем штатам нужны закон и порядок, обеспечить их могут лишь республиканцы! Кроме того, где возмущение основных СМИ из-за этой ужасной трагедии?" - подчеркнул Трамп. Он отметил, что поддерживает кандидатуру республиканца Майка Уотли, который также претендует на пост сенатора от Северной Каролины.

Трамп ранее назвал чудовищным убийство Заруцкой и обещал разобраться в произошедшем.