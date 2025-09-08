Для всего региона режим ракетной опасности вводился два раза

КУРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Режим ракетной опасности в течение прошедших суток дважды объявлялся на территории отдельных районов и столько же на всей территории Курской области, следует из сообщений регионального оперативного штаба.

Ночью с 1:06 до 1:44 мск предупреждение действовало для Кореневского и Суджанского районов. С 18:20 до 18:22 мск ракетная опасность объявлялась только для Кореневского района. Для всего региона режим ракетной опасности вводился с 18:32 до 19:15 и с 19:58 до 21:08 мск.

С полуночи и до утра понедельника в регионе действовала опасность БПЛА, после отбоя в 6:10 мск она больше не объявлялась.