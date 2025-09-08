Режим действует для Долгоруковского МР, Задонского МР, Тербунского МР, Хлевенского МР и Воловского МО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена для четырех районов и одного округа Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Долгоруковского МР, Задонского МР, Тербунского МР, Хлевенского МР и Воловского МО", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве информировали, что угроза атаки дронов объявлена в Усманском, Добринском и Грязинском районах. На территории всей области введен режим воздушной опасности.