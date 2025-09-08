Река Ингода поднялась до 188 см

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Вода в реке Чита на территории краевого центра Забайкалья, по данным на утро вторника, поднялась до 392 см. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"По уточненным данным на 08:20 (02:20 мск - прим. ТАСС) 9 сентября уровень реки Чита на территории городского округа составляет 392 сантиметра, что на 62 сантиметра выше критического уровня. Река Ингода поднялась до 188 сантиметров, до критического уровня 292 сантиметра", - говорится в сообщении.

Накануне в региональном министерстве природных ресурсов информировали, что уровень воды в Чите, по данным на 20:00 (14:00 мск), составлял 342 см.

Ранее в МЧС по региону сообщили, что в результате резкого подъема уровня воды в реке Чита подтоплены 50 дачных участков в селе Шишкино и бывшем кооперативе Шишкино-Остров. В ведомстве также предупредили, что гидрологическая обстановка у дачных кооперативов может ухудшаться.