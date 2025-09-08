По версии следствия, обвиняемый также совершал неправомерный оборот средств платежей на 84 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Директор компании по строительству гольф-курорта в Приморском крае обвиняется в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей на 84 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"По версии следствия, в рамках строительства гольф-курорта международного уровня в селе Олений Артемовского округа обвиняемый предоставил в налоговую инспекцию декларации по НДС за невыполненные строительные работы. В результате ему удалось незаконно получить 6 млн рублей из федерального бюджета. Кроме того, в течение 2020-2023 годов фигурант осуществил незаконный перевод около 78 млн рублей со счетов компании по фиктивным договорам с подконтрольными юридическими лицами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурант обвиняется по ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 187 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере, и неправомерный оборот средств платежей). Арестовано имущество и денежные средства обвиняемого на общую сумму более 42 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.