Она получила три года колонии и крупный штраф, сообщили в УФСБ России по региону

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Экс-руководитель почты в селе Апука на Камчатке осуждена за растрату денежных средств в особо крупном размере. Она получила три года колонии и крупный штраф, сообщили ТАСС в УФСБ России по региону.

Как установлено ведомством, начальник отделения почтовой связи в селе Апука неоднократно похищала денежные средства с виртуального счета Почты России, созданного для осуществления переводов. Всего под видом вымышленных банковских операций населения ей удалось получить почти 2 млн рублей, которые женщина перечислила на счета, принадлежащие ей и матери. В результате махинаций после отъезда женщины с Камчатки, в почтовое отделение не были поставлены наличные для выплаты пенсий и пособий.

"Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на год. Исполнение основного наказания отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста, то есть до 2035 года. Также суд постановил взыскать с нее в пользу АО "Почта России" 1 млн 930 тыс. рублей в счет возмещения имущественного вреда", - сообщили в ведомстве.