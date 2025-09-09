В Москве из-за пожара эвакуировали 48 жильцов пятиэтажки

Предварительно, пострадали три человека, в том числе ребенок

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуировали из жилой пятиэтажки на юго-западе Москвы 48 человек из-за пожара на двух этажах дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре на улице Болотниковская, д. 54, к. 2. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание двух квартир на 4-м этаже и одной квартиры на 5-м этаже в 5-этажном многоквартирном доме. <…> Из двух подъездов эвакуированы 48 человек", - говорится в сообщении.

Сейчас открытое горение ликвидировано, площадь пожара составила 65 кв. метров. Огнем повреждены две квартиры на 4-м и балкон на 5-м этаже.

В пресс-службе добавили, что для эвакуированных жильцов на базе школы организован пункт временного размещения. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, предварительно, пострадали три человека, в том числе ребенок.