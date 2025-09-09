"Флотилия свободы" заявила об атаке на ее судно

Предположительно, атаку совершили с помощью БПЛА

ТЕГЕРАН, 9 сентября. /ТАСС/. Направляющееся к побережью сектора Газа судно из коалиции "Флотилия свободы", в миссии которой участвует шведская активистка Грета Тунберг, подверглось атаке, предположительно, беспилотника, все пассажиры и члены экипажа в безопасности.

"Global Sumud Flotilla (GSF) подтверждает, что одно из ее главных судов, известное под названием Family Boat, которое перевозит членов руководящего комитета GSF, было поражено, предположительно, беспилотником. Судно шло под флагом Португалии, все пассажиры и экипаж в безопасности", - говорится в заявлении флотилии на странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).