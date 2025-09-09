Мужчина признан виновным в причинении смерти по неосторожности

КРАСНОЯРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Назаровский городской суд Красноярского края приговорил Дмитрия Виноградова, отца 4 детей, погибших от дихлофоса в поселке Красная Сопка, к 2 годам условного лишения свободы. Об этом ТАСС сообщила прокуратура Красноярского края.

"Суд назначил наказание 2 года лишения свободы условно, испытательный срок 3 года", - сообщили в прокуратуре.

В ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии ТАСС сообщили, что Виноградов признан виновным в причинении смерти по неосторожности четверым своим детям (ч. 3 ст. 109 УК РФ). "Следствием и судом установлено, что 20 сентября 2024 года глава семьи, пренебрегая изучением размещенной на баллоне инсектицидного средства информации о способе применения и соблюдении мер предосторожности, превысил рассчитанную производителем норму расхода средства в зависимости от площади помещения и обработал домовладение аэрозолем, компоненты которого попали на пищевые продукты и кухонную посуду, предметы мебели и постельные принадлежности", - сообщили в СК.

Мужчина недостаточно проветрил дом, не сделал влажную уборку после обработки и допустил детей в помещение.

О смерти детей с Красной Сопке

В сентябре 2024 года в селе Красная Сопка от отравления умерли четыре ребенка. В декабре их отцу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Следствие изначально рассматривало две основные версии произошедшего: употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля. Экспертиза показала, что причиной смерти детей стало попадание в организм компонентов инсектицидного средства (дихлофоса). Накануне трагедии глава семьи обрабатывал дом дихлофосом от насекомых.

В ноябре 2024 года в семье родился мальчик, однако он умер в феврале 2025 года от асфиксии. Смерть ребенка не носила насильственный характер.