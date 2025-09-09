Почти 90 жителей получили ранения, в том числе 4 ребенка, отметил посол по особым поручениям МИД РФ

ЛУГАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Почти 90 мирных жителей РФ, в том числе 4 ребенка, за минувшую неделю получили ранения при ударах со стороны Вооруженных сил Украины, 10 человек погибли. Как сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, подавляющее число жителей пострадали от атак украинских БПЛА.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 98 мирных жителей: ранены 88 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, погибли 10 человек. <…> Подавляющее большинство мирных жителей, пострадавших от действий ВСУ за минувшие 7 дней, стали жертвами преднамеренных атак украинских БПЛА", - сказал он.

Мирошник отметил, что на минувшей неделе украинские войска при помощи БПЛА били по местам массового скопления людей в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецке. При этом в ДНР, ЛНР, Белгородской, Брянской, Курской, Запорожской и Херсонской областях ВСУ нанесли удары из беспилотников по гражданскому транспорту, включая автобусы. Социальная и промышленная инфраструктура, в том числе жилые дома, по словам собеседника агентства, были атакованы Киевом практически во всех регионах России, расположенных вдоль линии боевого соприкосновения.

Мирошник подчеркнул, что всего за прошедшую неделю ВСУ выпустили по российским субъектам почти 3,5 тыс. различных боеприпасов.