МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Карелии Андрею Степанову возбудить уголовное дело по факту гибели людей при походе к Соловецким островам. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в СМИ появилось обращение жителей Волгограда, в котором они просят Бастрыкина привлечь к ответственности организатора похода к Соловецким островам, в результате которого погибли их родственники.

"По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, следственными органами СК России по Республике Карелия проводится проверка. Кроме того, региональным следственным управлением в связи с гибелью людей была проведена проверка, по итогам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Республике Карелия Степанову А. К. возбудить уголовное дело, представить доклад о принятых процессуальных решениях, а также по доводам обращения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что исполнение поручения поставлено в центральном аппарате ведомства на контроль.

Незарегистрированная группа байдарочников сплавлялась по Белому морю от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Из-за ухудшения погоды они прервали маршрут и решили вернуться назад, сообщили в МЧС России 20 июля. Четверых эвакуировали, троих начали искать спасатели. Тела двух пропавших удалось обнаружить в июле, последнего погибшего нашли в начале августа.