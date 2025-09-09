По результатам измерений уровень ПДК сероводорода превышен в 1,75 раза

ОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода зафиксировали после жалоб жителей в микрорайоне Николаевка в Омске. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"В связи с сообщениями граждан и периодом НМУ в вечернее время организован выезд экологической лаборатории. Отбор проб производился по адресу п. Николаевка (микрорайон Омска - прим. ТАСС), ул. Аграрная. По результатам измерений зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,75 раза (концентрация составила 0,014 мг/м3)", - говорится в сообщении.

В Омской области в ночь на 9 сентября был введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности, при котором промышленные предприятия обязаны снизить выбросы. В соцсетях жители Омска жаловались на неприятные запахи, в частности, запах гари.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам весны 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 78 из 83 мест и входит в десятку отстающих регионов. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.