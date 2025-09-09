Жога: атака на Донецк демонстрирует "кровавое лицо" киевского режима

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Атака на Донецк в день освобождения города от фашистских захватчиков показывает "истинное кровавое лицо" киевского режима. Такое мнение выразил один из бывших командиров батальона ополчения ДНР "Спарта", полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

"Киевский режим вновь показал свое истинное кровавое лицо. В день освобождения Донецка от фашистских захватчиков современные нацисты подло атаковали Донбасс. Они намеренно целились по мирным жителям. Большое количество пострадавших. Разрушены школы, детсады, торговые объекты", - написал он в своем Telegram-канале.

Жога выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Врагу нас не запугать. Мы залечим наши раны, восстановим города и продолжим движение к нашим целям. Уральский федеральный округ с Донбассом", - подчеркнул он.