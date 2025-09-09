Пожар ликвидирован, пострадал человек

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли восемь человек на пожаре в жилой девятиэтажке на 3-й Гражданской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"На 3-й Гражданской улице произошло загорание личных вещей и мебели в квартире на втором этаже многоэтажного жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из помещений самостоятельно эвакуировались 10 человек. С помощью спасустройств с вышележащих этажей огнеборцы МЧС России спасли восемь человек", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован, пострадал человек. В тушении участвовали 38 специалистов и 10 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.