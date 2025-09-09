Как сообщили ТАСС в дежурной части МЧС, уже поступило пять обращений о потопах в городе

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Сильный ливень обрушился утром на Сухум, коммунальные службы несут службу в экстренном режиме, некоторые квартиры в многоэтажках затоплены, сообщила пресс-служба мэрии.

"Сильный ливень обрушился на Сухум ранним утром, по поручению главы администрации Тимура Агрбы все службы города работают в экстренном режиме. Начальники управлений с раннего утра объезжают город, мониторят ситуацию на улицах и во дворах. Уже есть первые обращения граждан, где затопило квартиры в одной из многоэтажек, туда направлены специалисты для принятия временных мер, производить ремонтные работы ввиду погодных условий не представляется возможным", - говорится в сообщении со ссылкой на Агрбу.

Как сообщили ТАСС в дежурной части МЧС, уже поступило пять обращений о потопах в Сухуме, но пока ливень не прекратится, невозможно начать выкачивать воду.

Как сообщает Сухумское управление электросетями, из-за удара молнии обесточен микрорайон Маяк, а также улицы Чанба и район ВИЭМ, из-за локальных отключений света в некоторых центральных частях города не работают светофоры.

Администрация Сухумского района в своем Telegram-канале призвала жителей соблюдать повышенные меры предосторожности. "В связи с неблагоприятными погодными условиями и интенсивными ливневыми дождями существует реальная угроза выхода рек из берегов. Ограничьте передвижение по селам, особенно вблизи речных берегов и в низменных участках. Не пытайтесь пересекать подтопленные участки дорог. Паркуйте автомобили вдали от водоемов и возможных зон подтоплений. Все необходимые службы района приведены в состояние готовности", - говорится в сообщении администрации.

Сильные ливни прошли и в соседнем с Сухумом Гулрыпшском районе, где также подтоплены дворы и трасса. Информации о ЧП от других районов республики не поступало.