Пострадавших людей нет

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в зоопарке "Крокодиловый каньон" в Ейске в Краснодарском крае, пострадавших людей в результате пожара нет. Информация о пострадавших животных уточняется, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

Как отмечается в сообщении, информация о возгорании в зоопарке "Крокодиловый каньон" поступила в 00:48 мск 9 сентября, "произошло загорание одноэтажного здания на площади 150 кв. м, в 01:19 [мск объявлена] локализация пожара на площади 150 кв. м, дознаватели работают на месте". Специалисты работают над полной ликвидацией открытого горения. Всего к тушению привлекли 18 человек, 5 единиц техники, от МЧС - 9 человек личного состава, 3 единицы техники.

Как уточнили в министерстве, пострадавших людей нет. Причина возгорания выясняется.

Позднее стало известно о ликвидации пожара.

"Ликвидация последствий пожара", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

По распространившейся в соцсетях информации, в зоопарке во время пожара могли погибнуть животные, причиной возгорания мог стать поджог.