В частности, будут расследовать массированный удар по ДНР, в результате которого погибли 2 мирных жителя и еще 16 получили ранения

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления Вооруженных сил Украины, которые атаковали четыре российских региона, в том числе нанеся массированный удар по ДНР, в результате которого погибли 2 мирных жителя и еще 16 получили ранения. Об этом сообщили в СК РФ.

"В результате массированной комбинированной атаки ВСУ при помощи ракет и БПЛА по населенным пунктам Донецкой Народной Республики два человека погибли, шестнадцать получили ранения", - сообщает телеграм-канал ведомства. Так, по данным СК, "в Адлерском районе Краснодарского края осколки беспилотника ВСУ попали в автомобиль, в результате погиб мужчина, в Белгородской области вследствие удара БПЛА в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа пострадал мужчина, в Луганской Народной Республике в городе Попасная ранения получил мирный житель".