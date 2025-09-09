На переданных фотоматериалах были изображены объекты собственности, принадлежащие другому человеку

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали ранее судимого мужчину, который распространял через Telegram-канал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейского и подрывающие его репутацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Москве предварительно установлено, что гражданин 1986 года рождения, ранее осужденный по нескольким эпизодам статьи 290 УК РФ, условно-досрочно освобожденный и находящийся на испытательном сроке, направил в адрес электронной почты одного из Telegram-каналов заведомо ложную информацию о праве собственности сотрудника столичной полиции на дорогостоящий автомобиль и четырехкомнатную квартиру в элитном московском жилом комплексе, которыми в действительности последний не обладал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на переданных фотоматериалах были изображены объекты собственности, принадлежащие другому человеку. "Данные противоправные действия повлекли размещение в сети Интернет клеветы в отношении должностного лица", - отметили в главке.