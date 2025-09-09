Уголовное дело завели за убийство и покушение на убийство, умышленное повреждение и уничтожение имущества

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело по фактам атак со стороны ВСУ на населенные пункты ДНР, в результате которых погибли два человека.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России по фактам атак украинских вооруженных формирований на населенные пункты ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105; ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство, умышленное повреждение и уничтожение имущества)", - сказала она.