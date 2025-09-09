Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела врача скорой медицинской помощи под окнами жилого дома в Москве, куда он приехал на вызов к ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"В ночное время 9 сентября под окнами жилого дома, расположенного на Хорошевском шоссе в Москве, обнаружено тело врача скорой медицинской помощи с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Установлено, что незадолго до происшествия погибший прибыл на вызов по указанному адресу. По данному факту Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и камеры наружного видеонаблюдения, а также опросили очевидцев. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.