Выявили четыре случая заболевания

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Четыре случая острой кишечной инфекции выявили в селе Тамбовка в Амурской области у посетителей кафе, введен временный запрет деятельности. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора применен временный запрет деятельности кафе "Смайл" в Тамбовке. По результатам эпидемиологического мониторинга установлено, что среди его посетителей выявлены четыре случая острой кишечной инфекции. Специалисты управления и центра гигиены и эпидемиологии незамедлительно приступили к эпидрасследованию. Установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, - говорится в сообщении. - Постановлением Тамбовского районного суда деятельность кафе "Смайл" приостановлена на 90 суток".

Уточняется, что продукция в кафе хранилась с нарушением требований, не проводилась обработка поверхностей с использованием дезинфицирующих средств. Также отсутствует бактерицидное оборудование, нет необходимого набора моечных ванн, технологического и холодильного оборудования. "У персонала отсутствуют личные медицинские книжки. Не осуществляется производственный контроль", - отмечается в сообщении.