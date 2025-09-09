На фигурантов завели уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении двух волгоградцев, пообещавших за деньги устроить контрактника в тыловом подразделении на СВО. При получении одной из частей денежных средств мужчин задержали, сообщает пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области.

"Волгоградцы 57 и 45 лет за денежное вознаграждение предложили помощь своему знакомому, подписавшему контракт с МО РФ для участия в СВО. За 1 млн 300 тысяч они пообещали, якобы используя свои связи, устроить мужчину на должность в тыловом подразделении, не принимающем участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

При получении первой части вознаграждения волгоградцы были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Один из фигурантов дела заключен под стражу на два месяца, другой - под домашним арестом.